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Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı

Isparta Gazikemal Mahallesi’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Isparta Gazikemal Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.45 sıralarında Gazikemal Mahallesi İmam Hasan Sokak ile 1316. Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Aksu Caddesi'ni takiben 1316.Sokak üzerinde seyreden Süleyman D. yönetimindeki 35 PN 240 plakalı otomobil ile İmam Hasan Sokak üzerinden gelen Melih U. idaresindeki 15 NZ 246 otomobil 4 yolda çarpıştı. Kazada, ikinci otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki banket taşlarının üzerine çıkarken, araçta yolcu olarak bulunan Cansu S. de hafif şekilde yaralandı.



Kaza nedeniyle 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yaralıyı daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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