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30 Mayıs 2018 18:23

Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta’da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

30 Mayıs 2018 18:23


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Halıkent Mahallesi’ndeki 124.Cadde ile 230. Cadde’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Adem K. idaresindeki 06 JH 281 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü tespit edilemeyen 32 FP 531 plakalı araç yağış nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle çarpıştı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.


Kaza nedeniyle yaralanan 2 yaralı ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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