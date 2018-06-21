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21 Haziran 2018 18:30

Isparta’da travesti fuhşuna polis baskını

Isparta’da para karşılığı fuhuş yapan travesti ve müşteri konumundaki erkek polis baskınında yakalandı.

Isparta’da travesti fuhşuna polis baskını

21 Haziran 2018 18:30


Edinilen bilgiye göre, kentte fuhuş olaylarını engellemek üzere Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Yedişehitler Mahallesi’nde bir adreste ‘Dilara’ kod adlı T.S.A. isimli travestinin para karşılığında fuhuş yaptığını tespit eden Ahlak Bürosu ekipleri, bir süre söz konusu adresi izlemeye aldı. Bir süre sonra ismi belirtilmeyen bir erkek şahsın takipteki eve gelerek çıktığını tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmalar sonucu 150 TL karşılığında fuhuş yapıldığını belirledi.


Baskında yakalanan müşteri konumundaki erkek ve travestinin gerekli işlemleri için Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği ve işlemlerin serbest bırakıldıkları öğrenildi.


Öte yandan, olaya konu ev ve şahıslarla ilgili tahkikatın Fuhuşla Mücadele Komisyonu’na gönderileceği belirtildi.




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