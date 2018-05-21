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21 Mayıs 2018 16:24

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Isparta’nın Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

21 Mayıs 2018 16:24


Edinilen bilgiye göre, Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı tarafından 6 aydır sürdürülen soruşturma kapsamında Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yalvaç merkezde A.K. (51), A.Ö.G. (34), T.Ö. (32), Ç.U. (24) ve E.S. (24), Hüyüklü Köyünde O.G. (27), T.S. (45) ile Gelendost merkezde M.D. (32), Yaka köyünde R.A. (32), H.Ş. (52), A.Ç. (39), Afşar köyünde ikamet eden T.Y (60) gözaltına alındı. 12 ev ve müştemilatlarda yapılan aramalarda ise 417 gram kubar esrar, 72 gram Metamfetamin, 24 adet sentetik extacy hap, 25 adet Lyrıca hap, 99 kök kenevir bitkisi, 4 kök haşhaş bitkisi, 50 gram kenevir bitkisi tohumu, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 7 adet eski eser, 2 litre kaçak içki, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği, 53 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala ele geçirildi.


Gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.




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