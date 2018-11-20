Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 772 adet ecstacy hap ele geçirildi

Antalya’dan Isparta’ya giden bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 772 adet ecstacy hap ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi.
Antalya'dan Isparta'ya giden bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 772 adet ecstacy hap ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente Antalya'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Sav kasabası yol kontrol noktasında konuşlanan narkotik ekipleri, önceden bilinen C.M.A. yönetimindeki bir aracı durdurdu.
Aracı bırakıp kaçmaya çalıştı
Kontrolde yakalanacağını anlayan C.M.A. aracını polisin yanında bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Narkotik ekipleri, yaşanan kovalamacayla kısa süre sonra C.M.A.'yı yakaladı.
772 adet uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi
Araç içerisinde arama yapan polis, zulalanmış vaziyette 772 adet ecstacy hap, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Emniyet ekipleri, C.M.A.'yı uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.