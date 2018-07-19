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19 Temmuz 2018 16:19

Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 kök keneviri 912 gram kubar esrar maddesi gele geçirilirken 7 kişi yakalandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu

19 Temmuz 2018 16:19


Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Yalvaç ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yalvaç merkez ile Sücüllü köyünde düzenlenen operasyonlarda, E.K.(39), R.D.(48), V.K. (21), A.K.(30), Y.S.(20), M.K. (19) ve O.G.K. (19) yakalandı. 3 adreste arama yapan görevliler, satışa hazır 912 gram kubar esrar, 120 kök kenevir bitkisi, 6 adet sarılmış vaziyette içime hazır esrar ve 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirdi.


Şüphelilerden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5’inin sorgusu devam ediyor.




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