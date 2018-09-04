Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımı önlemek adına Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Vatan Mahallesi’nde P.Ü. isimli kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu sattığı iddia edilen kadını ev ve çevresinde narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda farklı bölgelere gömülmüş, satışa hazır 6 ayrı paket halinde, skunk maddesi ele geçirildiği öğrenildi. P.Ü. isimli kadının “uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındığı öğrenilirken, ele geçirilen skunk esrarın, bonzai ve esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu belirtildi.

İhbar edilen araçtan 4 paket uyuşturucu çıktı

Öte yandan, aynı mahalledeki çalışmalar kapsamında bir araçla uyuşturucu satınalındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, söz konusu araç ve şahıs yakaladıktan sonra yapılan kontrolde 4 paket esrar maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili 1 kişi yakalanırken, şüpheliye “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.