Isparta'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkta Mücadele toplantısı

İçişleri Bakanlığı Koordinesinde Isparta'da da Uyuşturucuyla ve Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi. Sunumun ardından çalışmalara katılan tüm kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Seymenoğlu, “Bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadelede pes etmeyeceğiz. Biz elimizden geldiğince bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine daha da ağırlık vereceğiz. Eğitim bizim birinci önceliğimiz olacak, eğitimi bu illetle mücadelenin odağına koymak zorundayız. Sadece güvenlik tedbirleriyle bunun altından kalkamayız. Toplumun tüm kesimlerini dâhil edildiği top yekûn mücadele verirsek sonuç elde edebiliriz” dedi.

“Yapılan çalışmaları bir adın daha ileri götürmek”

Konuşmasının sonunda uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda bundan önce yapılan çalışmalar için herkese teşekkür eden Vali Seymenoğlu, hedeflerinin bu çalışmayı bir adım daha ileri götürmek olduğunu aktardı.

Ardından Vali Ömer Seymenoğlu katılımcılara tek tek söz vererek eylem planı kapsamında görüş ve önerileri dinledi.