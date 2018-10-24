Isparta'da yavru kedi operasyonu

Isparta'da yolda geçerken park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi gören hayvanseverler, hayvanı kurtarmak için yaklaşık 1 saat boyunca uğraş verdi. Hayvanseverlerden biri kurtarılan yavru kediyi sahiplenerek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Isparta'da kafeteryadan çıktıkları sırada yolda park halinde bulunan bir aracın motor kısmına kedi girdiğini fark eden hayvansever kadınlar, kaputun içindeki kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için çevredeki gençlerle yaklaşık 1 saat uğraştı. Kendi imkanlarıyla yavru kediyi kurtarmak için seferber olan hayvanseverler, aracın kaputuna vurarak kedinin bulunduğu yerden çıkmasını sağladı. Bulunduğu yerden çıktıktan sonra kaçarak yolun karşısına geçen yavru kedi, daha sonra girdiği dükkanın içerisinde yakalanarak, kendisini gören kadınlar tarafından sahiplenildi.

Yavru kedinin yakalanması için seferber olan gençler ve kadınlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Onun ortalıkta telef olmasını engelledik"

Hayvansever Neşe Karaoğlu, "Biz, birlikte kafeteryadan çıkmıştık, bir kedi sesi duyduk. Sonra baktık ki arabanın altında, yakalamaya çalışırken arabanın içine kaçtı. Epeydir, herhalde 1 saatten beri uğraşıyoruz. Ama gördüğünüz üzere, şöyle minnacık bir hayata can verdik. Onun ortalıkta telef olmasını engelledik" dedi.

Aracın motor kısmına giren kedinin, olası kötü bir durumda yanıp ölebileceğini anlatan hayvansever Karaoğlu, "Araç çalışsaydı, yanabilirdi, motorun içinde parçalanabilirdi ve bu can şu anda olmayabilirdi. Şu anda kalbinin sesini bir duysanız, o kadar tık tık tık atıyor ki, anlatamam size. Kurtuldu artık" diye konuştu.

Yavru kediyi sahiplendi

Evde 3 tane kedi beslediğini dile getiren Karaoğlu, "Bu bir sokak kedisiydi. Benim evimde zaten 3 tane var. Biz, buna da seve seve bakacağız komşumla. Biz zaten sokak hayvanlarına bakıyoruz. Tabii ki de onu da sahipleneceğiz" şeklinde konuştu.

Herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Karaoğlu şöyle devam etti:

"Etrafta duyduğunuz bütün ‘miyav' seslerine lütfen kulak verin. İnanın, size ihtiyacı olabilen bir kedi olabilir, mutlaka duyarsız kalmayın. Bu konuda çok duyarsız insanlar da var. Bizim mahallede arabanın altına kedi giriyor, onlarla beraber kediler bazen başka mahallelere de gidebiliyor. Onun için, önümüz kış; vatandaşlar mutlaka arabalarının motorunu çalıştırmadan önce kaputlarına vursunlar, tıklatsınlar ki bu hayvanlar da telef olmasınlar. Çünkü onlar, sığınacak sıcacık bir kucak arıyorlar. Zannediyorlar ki o arabanın sıcağı bir kucak; işte aynen burada sığındığı gibi oraya sığınmak istiyor ama bilmiyor ki orası onların ölüm yuvası olacak. Onun için herkes duyarlı olsun, bu hayvanlar çok güzel."