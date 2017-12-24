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24 Aralık 2017 02:12

Isparta’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Isparta Eğirdir Karayolu’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Isparta’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

24 Aralık 2017 02:12


Edinilen bilgiye göre, Isparta - Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresindeki Miskinler Yokuşu mevkiinde saat 00.20 sıralarında meydana geldi.


Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Isparta Petrol Turizm’e ait Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sonrasında zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 9 kişi yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gönderilen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralıları ambulanslarla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi (2), Isparta Şehir Hastanesi (3) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne (4) sevk etti.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.




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