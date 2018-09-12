Isparta'daki 125 ayrı noktada, 70 ekip ve 390 polisle denetim

Isparta'da polisin 125 farklı noktada 70 ekip ve 390 polis ile yaptığı “Türkiye Huzur-Güven 5” uygulaması kapsamında 2 saatte 2 bin 485 kişi sorgulandı. İl genelindeki uygulamalar kapsamında ayrıca 22 araca ceza yazıldığı ve 8 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

Türkiye genelinde halkın huzur ve güvenini sağlamak adına yapılan “Türkiye Huzur - Güven 5” uygulaması kapsamında, Isparta'da çok sayıda polisin katılımıyla birçok noktada denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Isparta il genelinde yapılan uygulamalar kapsamında, okullar çevresi, internet kafe, oyun salonları olmak üzere, 70 ekip, 390 polis ve 125 ayrı noktada denetim ve kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde 2 bin 485 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken, aranan 1 şahsın yakalandığı öğrenildi.

Denetimler kapsamında kontrol edilen 22 araca ise çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandığı ve 8aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Öte yandan, uygulama kapsamında ele geçirilen değişik suç aletlerine el konulduğu kaydedildi.

Emniyet ekiplerinin bu tür uygulamaları zaman zaman sürdüreceği bildirildi.