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22 Mayıs 2018 18:26

Isparta’daki Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında sona gelindi

Isparta’da madde bağımlılığının tedavi ve rehabilitasyonu için kurulan, içerisinde meslek edindirme atölyeleri yer alan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında sona gelindi.

Isparta’daki Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında sona gelindi

22 Mayıs 2018 18:26


Isparta’da yapımı devam eden Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde kurulması kararlaştırılan ve inşaatında sona yaklaşılan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.



“15 gün içerisinde tamamlanacak”


Vali Şehmus Günaydın, yaklaşık bir ay önce temeli atılan inşaatın 15 gün içerisinde tamamlanacağını belirterek, projenin Türkiye’de ilk olması sebebiyle çok titiz bir çalışma yürütüldüğü söyledi.


Vali Günaydın, “Özenli bir çalışma yürütüyoruz, bütün detayları ele alıyoruz, ilgilendiğimiz konunun hassas olması sebebiyle tüm çalışmaları uzmanlara danışarak yapıyoruz. İç mekânların renk seçimleri bile uzmanların düşünceleri doğrultusunda gerçekleşiyor” dedi.



Tedavinin yanı sıra meslek de edindirilecek


Merkezde bağımlılık tedavisinin yanı sıra meslek edindirme atölyeleri, mantarcılık ve hayvancılık tesislerinin olacağını ve merkezde üretilecek olan doğal sabun için kursların verilmeye başladığını aktaran Vali Günaydın, projenin tamamlandığında birçok vilayete örnek olacağını söyledi.




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