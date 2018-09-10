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Isparta'daki çöp ev temizlendi

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan kontrollerde Vatan Mahallesinde tespit edilen çöp ev temizlendi.

Evde temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, çıkarılan çöplerin ardından bölgede ilaçlama çalışması yapıldı.


Vatan Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin bahçesi ve odalarından çok sayıda çöp toplanırken, çıkarılan çöpler, çöp kamyonlarıyla götürüldü. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, “Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi talimatını veren Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz” dediler.

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