Isparta'daki Fener Alayı'nda Belediye Başkan Yardımcısı ‘Andımız'ı okuttu

Isparta Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü sonrasında bir araya gelen binlerce insan, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan önderliğinde 2 kez ‘Andımız'ı okudu. Cumhuriyet'in 1923 yılında ilan edilmesine ithafen bin 923 balonun gökyüzüne bırakıldığı etkinlikte ayrıca 95. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan 95 kişilik halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Düzenlenen Fener Alayı'na Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın, Isparta Barosu Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye binası önünde başlayarak, Mimar Sinan Caddesi ve Hükümet Caddesi'ni takiben devam eden etkinlikte vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe bazı vatandaşlar motosiklet ve bisikletleriyle katılırken, metrelerce uzunluktaki dev Türk Bayrağı da katılımcı vatandaşlar tarafından gururla taşındı. Yürüşün ardından Isparta'ya Belediyesi'ne ait hizmet araçları geçiş yaparak, kornalarıyla vatandaşları selamladılar.

Binlerce vatandaş ‘Andımız'ı söyledi

Meydanda son bulan yürüyüş sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan önderliğinde binlerce vatandaş ‘Andımız'ı her bir ağızdan tekrar etti.

95.yıla özel 95 kişilik halk oyunları ekibi

Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılına özel hazırlanan 95 kişilik halk oyunları ekibi tarafından sunulan vatandaşlardan büyük alkış aldı.

29 Ekim 1923 anısına 1923 balon gökyüzüne bırakıldı

Kaymakkapı Meydanı'nda kurulan platformda devam eden etkinlikler, yine saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, burada da Cumhuriyet'in kuruluş yılına ithafen 1923 adet Türk bayraklı balon alkışlar eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Başkan Günaydın'dan bayram yoğunluğu yorumu: “İşin içinde Atatürk varsa kalabalığı meydanlar almaz”

Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te kurulduğunu ve daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu günün bayram olarak kabul edildiğini dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, o günden bugüne kutlamalara katılımda zaman inişler ve çıkışlar olduğunu, ancak işin içinde Atatürk olduğu zaman bugünkü gibi kalabalığı meydanların almadığını söyledi.

Günaydın, “Biz, bir bütünüz, 'Türküm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak' bu sözlerin neresi yanlış?”

Başkan Günaydın konuşmasında son dönemde siyasiler tarafından tartışma konusu olan ‘Andımız' hakkında ‘Ayrımcılık yapılıyor' diyenlere de göndermelerde bulunarak, “1933 yılından buyana çocuklarımıza her sabah ‘Andımız' okutuldu, bizler ‘Andımız' ile büyüdük. Bakanımızın birisi; ‘Bu ayrımcılıktır' diyor. Ben, nasıl ayrımcılık, bunu izah etmek istiyorum. Biz, Çanakkale harbini yaşadık. Kürdümüz, Lazımız, Çerkezimiz ve Bosnalımız vardı, var oğlu vardı. Ama ne altında çalıştılar onlar, ‘Türkler 7 düvelle çarpıştı' denildi. Bunun ayrımcılıkla ne alakası var, biz bir bütünüz. En küçüğümüzden 15'li gençlerimiz, lise çağındaki öğrencilerimizi orada şehit verdik. O şehitlere bir bakıyorsun Mardin, bir bakıyorsun Konya'dan ve 700 küsür şehit de veren Isparta'dan. Her yerden şehit verildi ve biraz önce saydığımız tebalarımızla verdik bu şehitleri. Öyleyse Çanakkale bizim için bir bütünlüktür. Bizi birleştiren Çanakkale'dir. Bu Çanakkale'ye Türkler layık olduğunu, cephede 7 düvele karşı geçilmez olduğunu göstermiştir. Kimlerle gösterdik, hep beraber gösterdik bunu. Ne ile gösterdik, Türk Bayrağı altında gösterdik. Atatürk, ‘Kendini Türk gibi hisseden herkes Türktür' diyor. Madem ki öyle; ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak' bu sözlerin neresi yanlış? Biz 5 sene yasak ettiniz, bugün Danıştay karar verdi, ‘Tamam' dedi. Bir bakan diyor ki hala, ‘Bu ayrımcılık'. Ayrımcılığı kim yapıyor, ‘Türk' dedirtmemek ayrımcılık değil midir? Biz, İstiklal Marşımızla, ‘Andımız'la beraber yaşarız. Biz, Çanakkale Savaşıyla, Sakarya Savaşıyla, Dumlupınar Savaşıyla, İstiklal Savaşıyla beraber yaşayan bir milletiz, neresi ayrımcılık bunun? Bugün, çocuklar gibi çok neşeliyim. Öfkemin arkasında da büyük bir neşe var, sevme, sevda ve güzellik var. İlelebet, sonsuza dek kalacak olan Türkiye var, karşımda Isparta halkı var, sevinçliyim. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı en derin sevgilerimle kutluyorum” dedi.

Sanatçı Mustafa Keser, konserine Atatürk'ün sevdiği parçalardan başladı

Günaydın'ın konuşmaları, alanda bulunan vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen konserde sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Keser ise Atatürk'ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere, birbirinden değerli eseri katılımcılar için seslendirdi.

Konser, Sanatçı Keser'e hediye takdimi ile son buldu.