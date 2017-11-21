Isparta’daki internet kafe ve oyun salonlarına polis denetimi

Denetimlerde 200 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan internet kafe ve oyun salonu denetimi, Isparta’da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Isparta kent merkezinde resmi ve sivil polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen çalışmalarda, okul saatleri içerisinde öğrencilerin oyun salonu ve internet kafelerde bulunup bulunmadığı ile aranan şahıs olup olmadığı kontrol edildi.

Ani baskın ve aramalar

Oyun salonu ve internet kafelere baskın yapan emniyet güçleri, içeride bulunan müşteri ve işletmecileri üst araması yaparak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolüne tabi tuttu.

Isparta il merkezinde yapılan uygulamalarda toplam 39 oyun salonu ve internet kafe kontrol edildi, 200 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Denetimde herhangi bir suçtan aranan şahsa ve küçük yaşta çocuklara rastlanmadığı bildirildi.