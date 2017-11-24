Çoker, "15 Temmuz’da gördük ki; eğitim-öğretim boşluk kabul etmez. Sizin boş bıraktığınız ortamlarda, başka zehirli organizmalar toplum bünyesine sızabilir" dedi. Etkinliklerde ayrıca, 9 Haziran’da Batman’da şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın da anıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü Isparta’da da coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve çelenk sunumuyla başlayan kutlama etkinlikleri, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisiyle devam etti. Isparta’daki etkinlikler kapsamında ayrıca, müzik dinletisi öncesi Batman Kozluk’ta 9 Haziran’da şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da hazırlanan kliple anıldı. Isparta Belediyesi Kültür Sineması’nda süren programa, Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanvekili Recep Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker ve öğretmenler katıldı.

Kutsal meslek öğretmenlik

Programda konuşan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, öğretmenlik mesleğinin kutsal meslek olduğuna dikkat çekerek öğretmenlerin geleceği aydınlatmak ile görevli olduklarına işaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Çoker, "Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutmadıklarını gösteren bir gündür. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, hayatları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden ama toplumun sürekli önünde giden gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar, asla onları yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Her işi bilen, her şeyi yapan bir bilgi deposu değil, öğrenmeyi öğreten, yönlendiren hayata karşı doğruları seçebilme ve değerlendirme alışkanlığını kazandıran kişidir" dedi.

"15 Temmuz ve öğretmen" vurgusu

"Öğretmenler kılavuzdur" diyerek sözlerine devam eden Çoker, "İşini ve yolunu bilen kılavuzla yolculuk mutlaka iyi sona erer. Bir insanı kurtarmanın, bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. 15 Temmuz’da gördük ki; eğitim-öğretim boşluk kabul etmez. Sizin boş bıraktığınız ortamlarda, başka zehirli organizmalar toplum bünyesine sızabilir. Bu nedenle öğretmenlerin başarılı olmaktan başka seçeneği yoktur" diye konuştu.

Şehit Aybüke Öğretmen unutulmadı

Program, hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödül takdimi, aday öğretmenliği tamamlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam etti. Yapılan müzik dinletisi öncesinde, Batman’da hain terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için hazırlanan haber ve anma klibi izletildi. Daha sonra öğretmenlerden oluşan ekip, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı etkinliklerine gösterilen ilginin az olması da dikkatlerden kaçmadı.