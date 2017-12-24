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24 Aralık 2017 02:51

Isparta’daki otobüs kazasında yaralıların isimleri belli oldu

Isparta-Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresindeki Miskinler Yokuşu Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasındaki yaralıların isimleri belli oldu.

Isparta’daki otobüs kazasında yaralıların isimleri belli oldu

24 Aralık 2017 02:51


Edinilen bilgiye göre, Isparta’dan Mersin’e giden Isparta Petrol Turizm’e ait 16 SPP 63 plakalı Mehmet A. Yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün, saat 00.20 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi.


Kazada, otobüste bulunan yolculardan Kaan Bayram Bayındır (21) - Burcu Küçüktosun (34) - Umut Durak (36) - Muhammed Fatih Şener (34) - Mustafa Yalçın (35) - Ali Osman Yalçın (37) - Demet Ceylan (25) - Burhan Oğuz Çelikyay (29) ve Volkan Deniz (20) olmak üzere 9 kişi yaralandı.


Yaralıların, Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi (2), Isparta Şehir Hastanesi (3) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne (4) sevk edildiği öğrenildi.


Öte yandan, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.




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