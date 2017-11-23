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23 Kasım 2017 00:41

Isparta’daki ‘şehir magandası’ kıskıvrak yakalandı

Isparta kent merkezinde kuru sıkı silahla gelişi güzel havaya ateş açtığı öne sürülen üniversite öğrencisi, kullandığı silahla birlikte polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Isparta’daki ‘şehir magandası’ kıskıvrak yakalandı

23 Kasım 2017 00:41


Isparta Fatih Mahallesi’nde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafeler bölgesinde havaya rasgele ateş açan üniversite öğrencisi kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 201.Cadde üzerinde meydana geldi.


İddiaya göre, yaya olduğu öğrenilen F.Y. isimli üniversiteli genç, kafelerin yoğun olduğu bölgede kurusıkı tabir edilen silahla havaya bir el ateş ederek kayıplara karıştı.


Olayın ardından, durumun ihbar edilmesi üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kısa süre sonra şüpheli ve kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, Çünür Mahallesi’nde ikamet eden F.Y.’yi yakalayarak, kullandığı öne sürülen kurusıkı silahla birlikte gözaltına aldı.


Emniyette gerekli ifadeleri alınan şüphelinin, daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan, gayri resmi kanallardan edinilen bilgilere göre, F.Y.’nin havaya ateş etme nedeninin kızlara hava atmak maksatlı olduğu iddia edildi.




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