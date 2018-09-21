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Isparta'daki son otobüs seferleri 00.30'da yapılacak

Isparta Belediye Encümeni, aldığı kararla halk otobüsleri son seferini saat 00.

30'a uzattı. Halk otobüsleri 23.30'a kadar normal hat seferlerini devam ettirirken, bu saatten sonra son seferini saat 00.30'da 6'sı birleştirilmiş toplam 9 hat ile gerçekleştirerek tamamlayacak.


Isparta Belediyesi'ne gerek öğrenciler, gerekse vatandaşlarca yapılan müracaatlarda otobüs seferlerinin uzatılması talebinde bulunuldu. Yapılan müracaatları dikkate alan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, aldıkları kararla son seferin saat 00.30'da yapılacağını söyledi. Encümende alınan karar gereğince, halk otobüsleri saat 23.30'a kadar normal seferlerini gerçekleştirecek. Bu saatten sonraki son sefer ise 00.30'da mahallelere 6'sı birleştirilmiş toplam 9 hat ile yapılacak.


Kentte ayrıca, 24 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren Diş Hastanesi yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'ya da normal otobüs seferlerinin başlatılacağı öğrenildi.


Alınan karar gereğince salı günü saat 00.30 itibariyle uygulanmaya başlanacak son sefer hatları şu şekilde; “Sermet, Davraz hattı.Borsa, Gölyaş hattı. Fatih, Zafer, Yedişehitler hattı. Hızırbey, Dere hattı. Halife Sultan, Halıkent, Vatan hattı. Mehmet Tönge, Çünür (Çünür TOKİ) hattı. Binbirevler hattı. Akkent TOKİ hattı. SDÜ hattı.”

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