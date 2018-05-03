Isparta’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çünür Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çünür’de önceden belirlenen bir adrese öğle saatlerinde baskın yapan polis, T.C, S.A, H.Ç, F.U, I.Y.A, M.B.A. ve A.S.’yi yakaladı. Şüphelilerin bulunduğu evde detaylı inceleme yapan polis, 20 extacy hap, 10 paket halinde satışa hazır eroin maddesi ve 2 adet suboxone hap ile 9 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

Şüphelilerden F.U, I.Y.A, M.B.A. ve A.S.’ye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, T.C, S.A. ve H.Ç. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden hakim karşısına çıkarılan T.C. ve H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.