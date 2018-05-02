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02 Mayıs 2018 13:58

Isparta’dan Afrin’deki Mehmetçik’e gül ürünü ve Türk Bayrağı

Isparta merkez mahalle muhtarlarından Kadriye Bilgiç önderliğinde bir araya gelen yaklaşık 45 kişilik grup, Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, Mehmetçik için götürdükleri yöresel gül lokumu ve reçelini teslim etti.

Isparta’dan Afrin’deki Mehmetçik’e gül ürünü ve Türk Bayrağı

02 Mayıs 2018 13:58


Isparta’da Çünür Mahallesi Kadriye Bilgiç ve farklı meslek gruplarından kişiler ile çok sayıda vatandaş Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.


Isparta’dan yurt içi ve yurt dışına gül ürünü ihraç eden bir firmanın katkılarıyla gül lokumu ve gül reçeli götüren 45 kişilik grup, Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçik’e ulaştırılmak üzere ürünleri Kilis Jandarma Komutanlığı’na teslim etti. Topluluk ayrıca, Isparta Belediyesi’nden alarak, götürdükleri 50 Türk Bayrağı’nı da Mehmetçik’e teslim etti.


Ziyarette Ispartalı bir askerle karşılaşan grup, bir süre memleket hasreti giderdikten sonra Mehmetçik için hayırlı teskere dileklerinde bulundu.


Grup, daha sonra Jandarma ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




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