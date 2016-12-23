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23 Aralık 2016 16:55

Isparta’dan Halep’e 7 tır yardım malzemesi

Isparta’dan Halep’e 7 tır yardım malzemesi

23 Aralık 2016 16:55

Isparta’da SDÜ öğrenci kulüpleri tarafından başlatılan Türk Kızılayı, sivil toplum kuruluşları ve Isparta halkının desteğiyle bir hafta boyunca toplanan 7 tırlık yardım malzemesi Halep’e uğurlandı.
Yardım tırlarının Halep’e uğurlanması öncesi SDÜ Doğu Kampüsü’ndeki 19 Mayıs Amfisi’nde tören düzenlendi. Törene SDÜ Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan SDÜ Yeniler Külübü Başkanı Furkan Gencer, üniversitedeki 7 kulüp ve Isparta’daki 7 vakıfla kasım ayından bu yana Halep’teki mazlum kardeşleri için yardım toplamaya başladıklarını dile getirdi. Yardımların bugün itibariyle 7 tır olduğunu belirten Gencer, tırların Halep’teki mazlumlara doğru yola çıkacağını söyledi.
Kendilerine destek veren tüm öğrencilere ve Ispartalı vatandaşlara teşekkür eden Gencer, TIR’lardan ikisinin gıda, beşinin ise giysi yardımlarını taşıdığını aktardı. Kendilerine destek veren vermeyen herkesin güzel niyetleriyle bu yardımların karşılığını Allah’tan göreceğinden şüphelerinin olmadığını belirten Gencer, her zaman mazlumların yanında olmaya sürdüreceklerini dile getirdi..
Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualarla uğurlandı. Bir tırın üzerinde Isparta Derici esnafı tarafından "Un ve yağ yardımı bugün için esnaf olarak elimizden gelen budur. Cumhurbaşkanımızdan emir geldiğinde savaşmasını da biliriz" yazılı afiş dikkat çekti. .



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