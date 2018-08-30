Ispartalı 16 genç 30 Ağustos’u Dumlupınar’da kutladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın kurtuluşunun 96.yıldönümünü kutlama törenleri çerçevesinde düzenlenen "Kocatepe’den, Dumlupınar Zafertepe’ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" projesi düzenlendi.

Türkiye genelini kapsayan projede, Zafer Mahallesi Muhtarlığı tarafından 14-29 yaş aralığındaki 16 genç Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla geziye gönderildi.

İlk olarak Afyonkarahisar’daki Kocatepe’ye, oradan da Kütahya Dumlupınar’daki Zafertepe’ye giden gençler, Büyük Taarruz’un yapıldığı topraklardaki 30 Ağustos kutlama törenlerine katıldı.

Proje kapsamında kutlamaya katılacak gençlerin ulaşım, yiyecek - içecek, t-shirt ve benzeri ihtiyaçlarının da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılandığı belirtildi.

Zafer Mahallesi Muhtarlığı önünden sabah saatlerinde yola çıkan gençlerin, aynı günün gecesinde evlerine döneceği belirtildi

Yapılan projenin anlan ve önemine işaret eden Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, “Günün anlam ve önemine binaen projeye destek veren aileler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederim” dedi.