Ispartalı aşçılardan ‘Millilik' seferberliği

Başkan Çimenkaya, mutfak işleriyle uğraşan tüm herkese milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği başkanı Alim Çimenkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin milli ve yerli üretim çağrısına destek verdiklerini açıkladı. İşletmelerinde yerli ve milli ürünlerin kullanımına dikkat ettiklerini belirten ISAPDER Başkanı Alim Çimenkaya, “Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonuna ( TAŞPAKON) bağlı Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ( AKAPAFED) Üyesi Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak Türkiye ekonomisine yönelik saldırılara karşı milli değerlere ve milli üretime destek veriyoruz. Baz bu çağrıdan önce de milli ve yerli ürün kullanımına dikkat ediyorduk. Konfederasyona bağlı tüm meslektaşlarımız milli ekonomiyi desteklemek için tüm organizasyonlara destek vereceklerini ve üretimlerinde yerli üretimi malzemeleri kullanacaklarını belirttiler” dedi.

“Gerekli hassasiyeti ve tedbirlerimizi aldık”

Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Alim Çimenkaya, "Son zamanlarda ülkemiz ekonomisine yönelik yaptırımlar ve oyunlara karşı Hükümetimizin almış olduğu, ana fikrinin milli ve yerli aksiyonun oluşturduğu tüm çalışmalara koşulsuz destek veriyoruz. Çatı kuruluşumuz TAŞPAKON'un 2018/55 sayılı ‘Milli Değerlerin Korunması ve Yerli Ürünü Kullanımına Destek' kararı ve tarafımıza tebliği ettiği 27.09.2018 tarihinden itibaren bizde ISAPDER olarak mutfak gereçlerinden yemek üretiminde kullanılan malzemelere kadar gerekli hassasiyeti ve tedbirlerimizi aldık.”

Çimenkaya, milli ekonomiye destek için alınan kararı tüm Dernek üyelerine bildirdiklerini dile getirdi. Başkan Çimenkaya, Milli Ekonomiye destek için tüm kamu kurum, kuruluşlarının yanı sıra STK'lar ile işbirliği yapmaya da hazır olduklarını belirterek ISAPDER olarak milli ekonomiye ve yerli üretim mallarına sahip çıkmaya her zaman devam edeceklerini de dile getirdi.

İşbirliği teklifi

Türkiye'nin kalkınması ve ekonominin dimdik ayakta durması adına üzerlerine düşen tüm görevlere hazır olduklarını ifade eden Çimenkaya, “Bu bağlamda Isparta merkez ve ilçelerinde gerek mülki amirlikler ile yerel yönetimler, gerekse eğitim kurumları ve STK'lar ile işbirliğine gidebileceğimizi bildiririz. Halkın bilinçlendirilmesi için Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu iş birliği ile hazırlanan ilgili kaynakları paylaşarak bu bilincin artırılması konusunda gerekenlerin yerine getirilmesi için göreve hazır olduğumuzu bildirmek isteriz” ifadelerini kullandı.