Ispartalı Belediye Başkanı, Elazığlı şelale fenomenine rakip oldu

Daha önce ‘Gülkenti Güneykent’ sloganıyla tanıttığı belde için sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak çektiği ‘Biliyonuz’ videosuyla farklı bir yöntem uygulayan başkan, Haziran ayında yapacağı festivale davette bulundu.

Son günlerde Elazığlı İsa Sezeroğlu tarafından bir şelale önünde çekilen videonun sosyal medya hesaplarından binlerce kez paylaşılması ve bir GSM şirketi tarafından reklam filmi olarak kullanılmasının ardından Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesi Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün de benzer bir yönteme başvurarak ilçenin tanıtımı için ‘Biliyonuz’ videosunu çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden Isparta şivesiyle konuştuğu ve canlı olarak çektiği videoyu paylaştıktan sonra beğeni ve paylaşım rekoru kıran AK Partili Gözgün, 16-17 Haziran tarihlerinde beldede düzenleyecekleri Gül Festivali’ne davette bulundu.

Başkanın Isparta şiveli festival daveti

Başkan Gözgün çektiği videoda Isparta şivesiyle yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz. Burasının Gül Kenti Güneykent olduğunu biliyorsunuz. Festivalimizin olduğunu da biliyorsunuz. 16-17 Haziran’da. Konuşmayacağım, tövbe olsun konuşmayacağım. Biliyorum, geliyorsunuz. Gül toplayacağınızı, gül kaynatacağınızı, müzeye gideceğinizi, gül evine gideceğinizi, modern fabrikayı gezeceğinizi biliyorum. Anlatmayacağım, siz de biliyorsunuz. Muhakkak geliyorsunuz, değil mi?" ifadeleri yer aldı.