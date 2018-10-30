Ispartalı gurbetçiler Fransa'da cami ve kültür merkezi yaptırdı

Fransa'nın Lyon eyaletine bağlı Annecy şehrinin kasabası Rumilly'de 6 yıllık zorlu mücadele başarıyla sonuçlandı. Kasabada yaşayan Türk nüfusu temsil eden Hüyüklülülerin kurduğu Rumilly Derneği, belediyeden tahsis edilen yerde kültür merkezi ve cami inşa etti.

Hüyüklülüler ile Türkiye'den gelen bağışlarla 2.5 milyon avroya mal edilen cami ve kültür merkezi, hafta sonunda düzenlenen törenle açıldı. Cami ve kültür merkezi açılış töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, eski Bakanlardan Ispartalı Erkan Mumcu, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ile Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız Fransa'ya gitti.

Çok sayıda Ispartalının da hazır bulunduğu açılış töreninde Türk ve Fransız kültürünün entegrasyonu ile gençlerin örf, adet ve gelenekleri ile dinlerini unutmamaları için yapılan eserin önemine dikkat çekildi.

Rumilly'de birlik ve beraberliği sağlamak için kurulmuş Türk derneği

Rumilly Derneği Başkanı Ispartalı Tefik Akbulut, açış konuşmasında yönetim kurulu üyelerini tek tek çağırarak teşekkür etti. Projenin gerçekleşmesinde emeği olanlara, destek verenlere teşekkür eden Akbulut, şöyle devam etti:

"Bunca yıldır benimle birlikte hizmet veren, gecesini, gündüzünü katan, işini ve ailesini bırakan hizmete koşan değerli yönetici arkadaşlarım. Başkan Yardımcısı Ahmet Selam, Mustafa Bilginer, Rahmi Maden, İmdat Sümer, Halim Cesur ve Seyfi Sezen, tüm üyeler ve ailelerine, gençlere hep görev başında bulunduklarından ötürü teşekkür ederim. Bu projenin gerçekleşmesinde katkısı olan gönüllülere, şirketlere, Arap kardeşlerimize dayanışmalarından ötürü teşekkür ederim. Büyüklerimiz 70'li yıllarda Rumelly'e yerleşmişler. Deri fabrikalarda, peynir fabrikalarında zor şartlarda çalışmışlar. O yıllarda buluşmak için mekanları yokmuş. 1985 yılında dar imkanlar ile güçlükleri aşarak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Rumilly Türk Derneği'ni kurma vazifesini üstlenmişler. O dönemin belediye başkanının desteğiyle ramazan ayı için bir imkan sunulmuş. Böyle devam etmiş. 1996'da dernek yönetiminin baskısı ve belediye başkanının katkısıyla mevcut bina bizlere tahsis edildi. 2014 yılında yeni bir nesil ile kendisini ifade eden, imkanları çoğalmış, manevi ihtiyacı, gençliğin geleceği endişesiyle yeni bir oluşuma imza atılmıştır. Halen görevde olan belediye başkanının desteğiyle burayı satın alarak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirdik. Tüm zorlukları hep birlikte aştık. Bugün sunduğumuz hizmetler arasında ibadethane, kütüphane, dershane, konferans salonu, yönetim merkezi, çay ocağı mevcuttur. Bugünümüzle entegre sorunu aşılmış, bilinçli, Fransız ve Türk kültürünü bir arada yaşayan, saygılı ve örnek bir nesil için en güzel eser bu tesisimizi hizmet açtık. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır."

"Camiler büyük bir insanlık ve hoşgörü evi"

Rumilly Derneği Başkan Vekili, Proje Sorumlusu Ahmet Selam "Camiler bizim huzur bulduğumuz, üzüntü ve sevinçlerimizi paylaştığımız kutsal mekanlardır. Camiler, insan ve vatan sevgisiyle güzel ahlakı öğrendiğimiz yerlerdir. Bizler camilerde her canlıyı yaradandan ötürü sevip hoş görmeyi öğrendik. İçinde yaşadığımız toplumla bütünleşmemiz, entegre olmamız, bu toplumun sevinçleriyle sevinç, üzüntüleriyle üzüntü duymamız gerektiğini öğrendik. Camiler, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, yabancının yerliyle kucaklaştığı büyük bir insanlık ve hoşgörü evidir" ifadelerini kaydetti.

"Mustafa Kemal'in torunlarına ders veremem"

Rumilly Belediye Başkanı Pierra Bechet de kasabada yaşayan Türk halkının mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Deri fabrikasının müdürü o zamanlar işçi eksik kaldığında Türk halkını davet etmiştir. Türkiye'den usta getirmiştir. Türk halkının gelmeye başlaması bu nedenledir. O zamanlar kalite ve büyüme için bir arayış vardı. Doğal olarak Türk halkımız burada arttı. Türk işçiliği burada çok beğenildiği için Türk nüfusu arttı ve dünyada olduğu gibi burada da bu topluluklar birleşip dernek kurdular, sosyal dayanışma yaptılar. Ama en çarpıcı olanı bu Türk topluluğunun Fransız kültürüne entegre olmasıdır. Bu topluluğun Rumilly halkı içine kaynaşması çok iyi karşılandı. Bütün bu kelimelerim çok önemlidir. Rumilly'de yabancı bir kısım değilsiniz, gerçek oturanları ve sakinlerisiniz. Biz sizi karşıda görmüyoruz, beraberiz. Bizim gibi kasabalarda kaynaşmalar daha kolay. Benim bugün size teşekkür günüm. Herkes istediği din ve kültürü pratik etmekte serbesttir. İster inanın, ister inanmayan bu herkesin özgür iradesidir. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarına ders veremem. Derneğimizin yeni binasının açılışına katılmaktan onur ve gurur duyarım."

"Birlik ve beraberliğin en önemli yeri camiler"

Rumilly'i ikinci vatanları olarak gördüklerini belirten Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız, "İkinci vatan bildiğimiz Rumilly'de açılışını yapacağımız Yavuz Sultan Camii'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Camimizi bölgemize kazandıran Dernek Başkanı ve başkan yardımcısı ile yönetimi, mimarı, müteahhidi ve işçilerine kadar tüm emeği geçen gurbetçi kardeşlerimize ve desteğini esirgeyen meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu camide kılınacak namazların, duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu caminin mimari yapısı ile cemaat arasında bütünlük içinde olması nedeniyle bu bölgeye çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizin en önemli unsuru camilerimizdir. Bizim ibadet mekanlarımızın büyüklüğü ve güzelliği beldelere kattıkları anlam sebebiyledir. Camilerimizin güzelliği ve büyüklüğü bizim için iftihar kaynağıdır. Milleti ayakta tutacak ebedi güç birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberliğin yeri ise Allah'ın evi camilerdir" dedi.

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü de açılış töreninde gurbetçi Türklerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve onur yaşadığını söyledi.

"Türk topluluğunun geleceği gençlerle olacak"

Cami ve kültür merkezi açılışı için Fransa'ya gelen eski Bakanlardan Erkan Mumcu da "Rumilly Belediye Başkanına, Fransız makamlarına soydaşlarımıza gösterdikleri dayanışmadan ötürü çok teşekkür ediyorum. Onların buradaki kültürel entegrasyonunda bu dayanışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. İkinci teşekkürüm bu güzel eserin ortaya çıkarılmasında emeği ve katkısı bulunan herkes. Eserleri ile onur duyabilirler. Bir teşekkürüm ve kutlamam Rumilly Türk topluluğunun gençlerine. Onların buradaki varlığı bana kıvanç verdi. Katkı sunma biçimleri bana umut ve kıvanç verdi. Hem teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum. Rumilly Türk topluluğunun bir geleceği olacaksa onlarla olacak. Onun için onları gözbebeğimiz kadar değerli görüyoruz" diye konuştu.

"Mükemmel bir eser"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de "Rumilly'de bulunan Hüyüklü hemşehrilerimizin derneğin inşa ettiği 1000 kişilik camideyiz. Sadece cami değil, kültür merkezi. Bütün Müslümanları biraraya getirecek olan bir külliyede beraberiz. Mükemmel bir eser. Hayırların kabulünü niyaz ediyorum. Burada hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada yapılan dualar memleketimize barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından cami ve kültür merkezinin açılış kurdelesi kesilerek gerçekleştirildi.