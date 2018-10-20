Ispartalı kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi yaptıkları yöresel bebekleri dağıtmasını istiyor

Isparta'nın 12 ilçesi ile 81 ilin yöresel ve folklorik bebeklerini yapan Güneykent Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Fatma Çevikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, gittiği illerde barbie bebek yerine kendi bebeklerinin dağıtılması talebinde bulundu. Kısa süre önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşme fırsatı bulan Çevikbaş, "Bebeklerimizi 81 ile duyurmak ve bizlere geri dönüşümünün sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Isparta Güneykent Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticisi Fatma Çevikbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 1. Kişisel Geri Dönüşüm ve Yöresel Bebek Sergisi açtı. Sergi açılışına protokol mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Isparta merkez ile 12 ilçesi ve Türkiye'nin 81 ilinin folklorik özelliklerini taşıyan yöresel bebekler, sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda 120 parça eserden oluşan sergi, 22 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

81 il ve Isparta'nın 12 ilçesinin yöresel bebeklerini yaptılar

Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan Fatma Çevikbaş, 10 kişilik kursiyer ekibiyle birlikte yaptıkları yöresel bebeklerin artık barbie bebeklerin yerini alması gerektiğini ifade ederek, "Güneykent Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiyim. Bebeklerimiz, barbie bebeklerimiz hep yapay bebekler. Biz de 81 il ve 12 Isparta ilçelerini yapalım dedik ve yola çıktık. 81 ili ve 12 ilçeyi bir buçuk ayda bitirdik. Yöresel kıyafetlerini giydirdik, aynı zamanda da ve şehirlerin en meşhur ürünlerini ellerine verdik" dedi.

"En ufak ayrıntısına kadar her şeyine dikkat ettik"

Yöresel bebekleri yaparken, bölgelerin araştırmalarını yaparak işe koyulduklarını kaydeden Çevikbaş, "Bebeklerimizi yaparken kıyafetlerine dikkat ettik. O yörenin nasıl bir kıyafeti var onlara dikkat ettik. Ellerindeki ürünlere, en ufak ayrıntısına kadar her şeyine dikkat ettik. 10 kişilik ekiple, bir buçuk ayda tamamladık. Farklı şehirlerden de talepler geliyor. Bu bir buçuk ay içerisinde Mardin'den siparişimiz geldi. Mardin bebeği ile ilgili bir Çalıştay oldu, 150 tane bebek siparişi aldık ve yüz elli bebek ile 81 ilin bebeğini de yaptık" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın her gittiği ilde barbie bebekleri değil, bizim yöresel bebeklerimizden götürmesini talep ettim"

Kendisi ile birlikte kursiyerlerin yaptığı yöresel bebekler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığını ifade eden Çevikbaş, kısa süre önce Ankara'da Emine Erdoğan ile görüşme fırsatı yakaladığını söyledi.

Çevikbaş, yazdığı mektubu Emine Erdoğan'a teslim ettiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara hediye ettiği barbie bebekler yerine, kendilerinin yaptığı yöresel folklorik bebeklerin dağıtılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması talebinde bulunduğunu anlattı. Çevikbaş, "Ben 2 gün önce Ankara'daydım. Emine Erdoğan Hanımefendi ile görüşme fırsatımız oldu. Kendisine Rize ve Siirt yöresinin bebeklerini hediye ettim. Emine Hanım çok beğendiler. Oraya 7 bölge bebeklerini de götürmüştüm, yöresel bebekleri giydirmemiz kendilerinin de çok hoşuna gitti. Ve orada Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. Mektubumda, Cumhurbaşkanımızın her gittiği ilde barbie bebekleri değil, bizim yöresel bebeklerimizden götürmesini talep ettim. Bebeklerimizi 81 ile duyurmak ve bizlere geri dönüşümünün sağlanmasını istiyoruz. Bizim bayanlarımızın da ellerine para geçsin, o paralarla ihtiyaçlarını karşılasınlar. Henüz mektupla ilgili bir dönüş almadım zaten daha 2 gün oldu. İnşallah, iyi dönüşler gelecektir diye bekliyorum, umutluyum. Emine Hanım, mektubumu Cumhurbaşkanımıza ileteceğini söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim" dedi.