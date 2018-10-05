Ispartalı şehide veda

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, memleketi Isparta'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak Isparta Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin cenazesi cuma namazının kılınmasının ardından Isparta Garnizon Şehitilği'nde toprağına verilecek.