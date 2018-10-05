Ispartalı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hekim'e son görev

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı için meydana gelen kalabalık alana sığmadı.

24 yaşındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim için memleketi Isparta'da askeri tören düzenlendi. Isparta Valiliği önündeki 15 temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Şehit Hekim'in cenaze namazı için meydana gelen kalabalık alana sığmadı.

Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Orhan İşleyen kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda tekbirler ve dualar eşliğinde top arabasına konuldu. Şehidin cenazesi daha sonra Isparta Garnizon Şehitliği'nde vatan toprağına emanet edildi.

Eylül ayında evlenmişti

Ispartalı Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in mesleğe geçtiğimiz yıl başladığı ve 26 gün önce Arzu Demiralay ile hayatını birleştirdikten sonra Batman'daki görevine geri döndüğü öğrenildi.. Aslen Isparta merkeze bağlı Kuleönü Kasabası kütüğüne kayıtlı olan Şehit Hekim'in anne ve babası Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşıyordu. Şehit Hekim ayrıca, Burak (18) ve Beyza (13) isimli kardeşlerinin ağabeyiydi.