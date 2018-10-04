Ispartalı şehit uzman çavuş, cuma namazı sonrası ebediyete uğurlanacak

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Ali Hekim için yarın memleketinde cuma namazını müteakip tören düzenlenecek.

Isparta Valiliğinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede; yarın cuma namazı sonrasında Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda şehit Ali Hekim için resmi tören düzenleneceği ve daha sonra naaşın Garnizon Şehitliği'nde vatan toprağına emanet edileceği bildirildi.

Diğer yandan, şehit Hekim'in naaşının da Batman'da düzenlenecek törenin ardından havayolu ile saat 19.00 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na ulaşacağı ve buradan Isparta Şehir Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.