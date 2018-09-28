Isparta'nın en işlek meydanında hareketli dakikalar

Isparta'nın en işlek meydanı olan Kaymakkapı'daki gül anıtının yanına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Yapılan kontrolde valizin boş olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Kaymakkapı Meydanı'ndaki gül heykelinin yanında terk edilmiş bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarı alan emniyet ekipleri alarma geçerek, valizin bulunduğu Isparta'nın en işlek meydanı konumundaki Kaymakkapı'ya gelen tüm caddeleri güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı. Bölgeye tedbir amacıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme ekibi de gönderildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevreyi şeritlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanı tarafından yapılan kontrolde valizin boş olduğu anlaşılınca, patlatılmadan güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Durumu gören meraklı vatandaşlar hep birlikte bomba uzmanı için alkış tuttu.

Bir süre sonra olay yerine gelerek, valizin kendisine ait olduğunu belirten erkek şahıs ise daha sonra polis ekipleriyle birlikte emniyete götürüldü.