Isparta'nın ‘Havacılık Kümelenmesi' hedefi için bir değer daha

Havacılık Yönetimi'ne 3, Uçak Gövde-Motor Bakım'a 2 akademisyen alınacak. Kadro ilanı ve istenilen şartlar Resmî Gazete ve SDÜ'nün internet sayfasında yayımlandı.

Havacılık kümelenmesi Isparta'nın geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Kara Havacılık Okulu, Havalimanı, Pilot Yetiştirme Akademisi ve Uçak Bakım- Onarım- Boyama Hangarı yatırımları ile istikbali göklerde arayan Isparta için Süleyman Demirel Üniversitesi de önemli bir değer ekliyor.

Keçiborlu'da 1'i hazırlık olmak üzere 5 yıllık lisans eğitimi verecek olan Sivil Havacılık Yüksekokulu için 6 bin 282 metrekare alanda yerleşke kurma çalışmalarını sürdüren SDÜ, kadro oluşturmaya da başladı. Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü'ne 3, Uçak Gövde- Motor Bakım Bölümü'ne 2 olmak üzere 5 akademisyen alınacak.

Hedef 2019- 2020

Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Üçgül, “yüksek nitelikli bir bilim kurumu inşa ediyoruz. Hedefimiz 2019- 2020 eğitim- öğretim döneminde öğrenci almaktır. Bunun için çalışıyoruz.

SDÜ olarak Uçak- Gövde- Bakım Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Uçak Elektrik- Elektronik Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Havacılık Yönetimi Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanlığı'nı kurduk. Uçak- Gövde- Bakım Bölümü'ne 1 akademisyen almıştık. Şimdi 5 biliminsanı daha aramıza katılacak” dedi.

“Isparta Gülü” çalışan akademisyen

Öte yandan ilk öğrencilerinin 2018- 2019 eğitim- öğretim döneminde alan SDÜ Eczacılık Fakültesi de ‘Isparta Gülü' çalışan bir biliminsanı alacak.

SDÜ totalde 7 akademik birim için 19 biliminsanını kadrosuna dâhil edecek.