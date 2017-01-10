Isparta’nın köyleri sıcak asfalta kavuşuyor

Isparta İl Genel Meclisi, köylere sıcak asfalt yapımında kullanılmak üzere İller Bankasına 18 milyon TL borçlanılması için Vali Şehmus Günaydın’a yetki verdi.

Isparta İl Özel İdaresi, 2017 yılında köylere sıcak asfalt yatırımına başlıyor. İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, 2017 ve 2018 yılında toplam 500 kilometre köy yollarının sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi. Başkan Bolat, "Birinci derece köy yolları standardının yükseltilmesi, servis kabiliyetinin artırılması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini, sürücü ve yolcuların daha konforlu seyahat edebilmeleri, tarım ürünlerinin kısa süre içerisinde daha sağlıklı bir şekilde tüketicilerin hizmetine sunulması, turizm, taşımalı eğitim vs. hizmetlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla köy yollarını sıcak asfalta kavuşturuyoruz" dedi.

Sıcak asfalt yatırımı için 12 milyon TL Özel İdare kasasında para olduğunu, geriye kalan 18 Milyon TL’lik ihtiyaç için de İller Bankası’ndan borçlanılması için Meclis’ten karar çıktığını ve Vali Şehmus Günaydın’a yetki verildiğini aktaran Bolat, "2017 yılında yaklaşık 250 kilometre 2018 yılında da 250 kilometre köy yollarına sıcak asfalt çalışması yapılacak" açıklamasında bulundu.