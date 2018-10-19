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Isparta'nın tek 5 yıldızlı oteli internet üzerinden satışa çıkarıldı

Isparta’nın tek 5 yıldızlı oteli, internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.

Isparta'nın tek 5 yıldızlı oteli, internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.


Kentte açılan ve faaliyetini sürdüren ilk ve tek 5 yıldızlı Barida Hotel's için siteye konulan ilanın 16 Ekim tarihli olduğu öğrenilirken, otelin satış fiyatı ise 149 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Isparta'da yaklaşık 6 yıl önce yapılarak hizmete açılan 17 katlı otelin 142 odası ve 314 odası ile 24 bin metrekare kapalı ve 5 bin 500 metrekare de açık alanı bulunuyor.


Burdur'da 5 yıldızlı otel bulunmaması nedeniyle iki şehrin ortak tek 5 yıldızlı oteli olarak kullanılıyor.

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