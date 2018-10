Isparta'ya ‘Atatürk'ün İmzası' Parkı

Isparta'nın giriş noktasında, IYAŞ önünde bulunan parkın objelerinin yapım çalışmaları tamamlanırken, parkın içerisine temel ihtiyaçların karşılanabileceği kafeteryanın inşaat çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın park alanında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Günaydın: “Yeni projeler için heyecanlanıyoruz, halkımız da heyecanlanacak”

İnşa çalışmaları devam eden kafeteryanın özel bir yapı olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyacağını söyleyen ve parkın isminin de Atatürk'ün İmzası olacağını belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Parkımızda birkaç simgesel yapılarımız vardı. Bunlardan birisi saat kulesidir. Bu çalışmamız bitti. Çok özel uzun bir çalışma neticesinde tamamen el işçiliğiyle gül motifleri kullanılarak saat kulemiz yapıldı. Kullanılan gül motiflerinin her biri ayrı, nereye bakarsanız farklı bir gül motifiyle karşılaşırsınız. Hangi noktasından fotoğraf çekerseniz her biri ayrı bir tablo haline geliyor. İlk defa böyle bir çalışmayı Isparta Belediyesi olarak biz yaptık. Zaman içerisinde incelenecek olunduğunda kırk çeşit anlam ifade ettiği bu saat kulemizde gizlidir. Bir diğer öğemiz de ismi Atatürk'ün İmzası. İnşaatın çelik yapısı bitti. Hem parkın ismi, hem bu özel ikinci öge olan kafeterya. Kafeteryada 14 metre genişliğinde üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyacak. Atatürk'ün İmzası olacak. Böylelikle Atatürk'ün imzası bu kafeteryanın üzerinde olacak aynı zamanda da parkın da ismini taşıyacak. Merkezdeki parkımızın ismi Atatürk Parkı, burasının ismi de Atatürk'ün İmzası olacak. Tabelamızın şablon çalışmalarına başlanıyor. Bu şekilde bu güzel parkımızın ismi de ortaya çıkmış oluyor. Bu kafeteryamız parkın belirli bir bölümünde kullanılacak. Parkımızda halkımız rahatlıkla oturabilecek. En güzel içecekler ve aperatif yiyecekler burada olacak. Buranın en büyük özelliği çay olacak. Bundan sonra şehrimizin her yerine mimariden de doğan ve Isparta'nın karakterinden yapısından doğan isimler gelişecek. Bu isimler hem kültürel, turistlik hem de Türk milletinin büyüklüğünü ifade edecek. Projeler hazırlanıyor, gelecekte, devasa Isparta'yı huzur kenti olduğu kadar kullanım güzelliği olacak yapılar olacak ve şehri diğer kentlerden çok çok farklı kılacak. Bu projelerimiz de yeni dönemde gelecek. Büyük, estetik, mütevazılık olacak. Mütevazı ve büyüklük dedim, bunun sentezi olan büyük projeler geliyor. Projeler çok büyük ancak mütevazılık taşıyacak. Yeni projeler için heyecanlanıyoruz. Halkımız da heyecanlanacak. Halkımızın projeleri olacak.”

“Bina büyük değil ancak büyük bir anlamı var”

Başkan Günaydın açıklamalarının devamında, “Bu parkımızı da bitirme aşamasındayız. Teknik heyetimizle çalışmaları yerinde inceledik. Özel işçilik barındıran bir projedir. İşte burada da yaptığımız bina büyük değil ancak büyük bir anlamı var. Atatürk'ün imzası olacak. Halkımızla bütünleşen, özlük, kimlik, heyecan veren bu çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.