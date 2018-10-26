Isparta'ya Azerbaycan'dan kardeş şehir geliyor

Türkiye'nin dost ve kardeş ülkesi Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova Vali Şehmus Günaydın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Doç. Dr. Necibe Nesibova'nın Azerbaycan'dan bir şehir ile Isparta'nın kardeş şehir olması için çalışma yapılması önerisini Vali Günaydın memnuniyetle karşılayarak, “Çalışmalara hemen başlayalım” dedi.

Günaydın: “Azerbaycanlı gençler bizim öz evlatlarımızdır”

Çalışma ziyareti için Isparta'ya gelen Doç. Dr. Necibe Nesibova temaslarının ardından Vali Günaydın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşmede Vali Günaydın “İlimizde eğitim gören Azerbaycanlı gençler bizim öz evlatlarımızdır. Onların her türlü sorununun çözülmesi için bütün kurumlarımız kendilerine yardımcı olmaya devam edecektir” dedi.

Nesibova: “Isparta'nın eğitimde yakaladığı başarı takdir edilecek düzeyde”

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova ise birçok Azerbaycanlı öğrenciye ev sahipliği yapan Isparta'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak Isparta'nın eğitim alanında yakalamış olduğu başarının takdir edilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Görüşme sonunda Doç. Dr. Necibe Nesibova'nın Azerbaycan'dan bir şehir ile Isparta'nın kardeş şehir olması için çalışma yapılması önerisini Vali Günaydın memnuniyetle karşılayarak, “Çalışmalara hemen başlayalım” dedi.