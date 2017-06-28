Isparta’ya KÖYDES’ten 11 milyon lira

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi yetkilileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi kapsamında sürdürülen projeler hakkında değerlendirme yapan Vali Günaydın, KÖYDES projelerine 2017 yılı için yaklaşık 11 Milyon TL ödenek ayrıldığını belirterek toplam 107 proje yürütüldüğünü kaydetti.

“İçme suyu için 82 proje”

Vali Günaydın, “Bu ödeneğin 8 Milyon 473 Bin TL’si içme suları için, 2 Milyon 224 Bin TL’si ise yollar için geldi. Bu paralarla ilgili olarak il genelinde ilçelerimizin köylerinde, merkezimize bağlı köylerimizde 107 adet projeyi kabul ettik. Bunların birçoğu ile ilgili de çalışmalar başladı. İçme suları için toplam 82 projemiz var ve bun projelerden çok kısa sürede yüzde yüz biten 9 projemiz var. Bu çalışmalardaki emek ve gayretlerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine ihalesi yapılıp yüzde 70 mertebesinde biten 3 adet projemiz var. İhalesi yapılıp devam eden 57 adet projemiz var. İhale aşamasında 10 projemiz var. Henüz ihalesini yapamadığımız 3 adet projemiz var. Geçen yıllarla mukayese ettiğimiz zaman son derece hızlı bir şekilde işlere başladığımızı ve yol aldığımızı gösteriyor. Ben tekrar bu konudaki çabalarından dolayı Kaymakamlarımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza, Özel İdare çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum.” dedi

“107 projeden 100 tanesi başladı”

Vali Şehmus Günaydın şöyle devam etti:

“Köy yolları ile ilgili bu yıl 25 adet işimiz var. Bunların 3 tanesini yüzde yüz bitirdik. Devam eden 10 adet, ihale aşamasında olan 8 adet, henüz başlayamadığımız da 4 adet işimiz var. Toplamda gerek köy yolları için gerekse içme suları için 107 projeden 100 tanesi başladık. Değişik nedenlerle 7 projeye başlayamadık ama öyle zannediyorum ki bu işleri de kısa sürede tamamlayarak ihalelerini gerçekleştireceğiz. 2017 yılında bu 107 projemiz tamamlandıktan sonra durmayacağız, çünkü bizim gerek İl Özel İdaresi ödenekleriyle, gerekse artan ödeneklerle gerekse Hükümetimizin tekrar bize aktaracağı kaynaklarla KÖYDES çalışmalarımıza Kasım-Aralık ayına kadar devam edeceğiz.”

“Sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam edecek”

Vali Günaydın, “Hepinizin bildiği gibi bu sene gerek ikinci kat asfalt, birinci kat asfalt ve sıcak asfalt olmak üzere 405 kilometre yol programımız var. Şu anda ikinci kat asfalt ve sıcak asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gelendost’taki ikinci kat asfalt çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Şimdi de diğer ilçelerimizdeki programımıza devam edeceğiz. Ramazan ayı sonrası hava koşullarının düzelmesiyle kaybettiğimiz mesafeyi de hızlı bir şekilde telefi ederek çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Bu konuda arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Ispartalı hemşehrilerimizin beklediği arzuladığı bu hizmetleri köylerimize kazandıracağız” diye konuştu.