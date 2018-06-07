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07 Haziran 2018 11:55

Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı

Isparta Süleyman Demirel Havalimanına İran’dan gelen yolcu uçağındaki bir bavulda 6 parça halinde uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirdi.

Isparta’ya uyuşturucu getiren 2 İranlı havalimanında yakalandı

07 Haziran 2018 11:55

İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Süleyman Demirel Havalimanına gelen yolcu uçağındaki bavul araması sırasında narkotik arama köpeği Odin’in tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan aramalarda, bavullar içerisinde gizlenmiş, 6 parça halinde 35 gram esrar maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.


Yapılan araştırmalar sonucu bavulların İran uyruklu S.A. ve S.J.’ye ait olduğu ortaya çıktı.


‘Uyuşturucu madde kullanmak ve ithalatını yapmak’ suçundan işlem yapılan İran uyruklu 2 şüpheli daha sonra Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.




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