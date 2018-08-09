Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek

Isparta’nın giriş noktasında, IYAŞ önünde bulunan parkın objelerinin yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında parka kültürel ve tarihi değeri ile Isparta’yı simgeleyen çeşitli objeler konulurken, parkın içerisine temel ihtiyaçların karşılanabileceği kır kahvesinin temeli de atılarak inşa çalışmasına başlandı. Diğer taraftan alınan Meclis kararıyla yeni otogarın tamamlanmasıyla birlikte park yanındaki benzinlik kaldırılacak ve eski otogarın altı da iki katlı yer altı otoparkı yapılarak üstü yeşillendirilecek. Böylece, mevcut parklar, otogar alanının da birleşmesiyle ortaya büyük bir kent meydanının çıkacağı belirtildi.

“Isparta’yı anlatan, hatırlatan şehir meydanlarından, parklarından birisini yapmak”

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Şehrimizin her yanını milim milim, estetik ve fonksiyonel anlamda değerlendiriyoruz. IYAŞ altındaki parka da özel saat kulesi yaptık, özel taşlardan objeler, heykeller koyduk. Bunun yanı sıra bu parkta bir de kır kahvesi olacak. Çayın kahvenin en güzeli burada olacak. Mutfak hazırlıkları yapılıyor. Kır kahvesi de bu parka uygun olacak. Burası Isparta’ya şirinlik, estetik katacak. Arkasında bulunan hantal bina kaldırılacak. Meclis kararı çıktı. Yeni otogarımızın bitmesinin ardından benzinlik kalkacak. Eski otogarın altı 2 kat yer altı otoparkı olacak üstü yeşillenecek. Şehrimizin en merkezi yerlerinden birisi olacak. Eğer biz bunları yapamazsak, ileride buralar yapılaşır ve şehrin merkezinde büyük bir park alanı bulmak zorlaşır. Valiliğin ön kısmında Atatürk Parkımız var. Zamanında yapılmış, ancak şimdi merkezi en büyük park burası olacak. Şehirler meydanlarıyla, parklarıyla, güzel yapılarıyla anılır. Bu parklar, meydanlar şehirlerin en büyük öğesidir. Şimdi yapmazsak bu meydanı da kaybedebiliriz. En değerli yeri yeşil alan oluyor. Bu alanın içerisindeki eserlerde değerli olacak. Parkın içerisine oyun alanı da yapılacak. Karşısındaki Modernevler Parkımızı da yeniledik. Niyetimiz Isparta’yı anlatan, hatırlatan şehir meydanlarından, parklarından birisi de burası olacak. Kır kahvesinin de temelini attık. Buranın projelerini üç yıl önce çizdik. Burada hiçbir zaman yer üstünde araç bulunmayacak, yer altında olacak. Bu park şehrin medeniyetini ortaya çıkaracak. Şimdiden bu parkımızın da Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”