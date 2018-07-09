Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 14:40

İstakozda av sezonu bekleniyor

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde istakoz (tatlısu kereviti) av yasağının sona ermesiyle su ürünleri avcıları, sepetlerinin bereketli olmasının mutluluğunu yaşıyor.

İstakozda av sezonu bekleniyor

09 Temmuz 2018 14:40


Eğirdir İlçesi’nde 1 Temmuz’da istakoz da av yasağının sona ermesiyle Eğirdir Gölü’ndeki su ürünleri avcıları, sepetlerinin bereketli olmasının mutluluğunu yaşıyor. Geçen yıllara oranla, bu yıl daha bereketli bir av sezonu beklediklerini ifade eden avcılar, Eğirdir Gölü için belirlenen 300 ton kerevit kotasının arttırılmasını istiyor.


Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, kooperatiflere kayıtlı yaklaşık 500 avcının bulunduğunu söyledi.


Eğirdir Merkez Ürünleri Kooperatifinde ise 79 su ürünleri avcısının bulunduğunu ve geçimlerini Eğirdir Gölü’nden sağladıklarını ifade eden Başkan Küçükköse, kerevitin kilosunun 13 liradan satın alındığını, avlanan kerevitlerin öncelikle Kooperatif binasında boylamasının yapıldığını ve küçük boy kerevitlerin Göle tekrar salındığını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç