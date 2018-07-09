İstakozda av sezonu bekleniyor

Eğirdir İlçesi’nde 1 Temmuz’da istakoz da av yasağının sona ermesiyle Eğirdir Gölü’ndeki su ürünleri avcıları, sepetlerinin bereketli olmasının mutluluğunu yaşıyor. Geçen yıllara oranla, bu yıl daha bereketli bir av sezonu beklediklerini ifade eden avcılar, Eğirdir Gölü için belirlenen 300 ton kerevit kotasının arttırılmasını istiyor.

Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, kooperatiflere kayıtlı yaklaşık 500 avcının bulunduğunu söyledi.

Eğirdir Merkez Ürünleri Kooperatifinde ise 79 su ürünleri avcısının bulunduğunu ve geçimlerini Eğirdir Gölü’nden sağladıklarını ifade eden Başkan Küçükköse, kerevitin kilosunun 13 liradan satın alındığını, avlanan kerevitlerin öncelikle Kooperatif binasında boylamasının yapıldığını ve küçük boy kerevitlerin Göle tekrar salındığını ifade etti.