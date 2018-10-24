ISUBÜ ile ITSO arasında işbirliği protokolü

ISUBÜ Teknoloji Fakültesi ile ITSO arasında geçen yıl başlatılan iş yeri eğitimleri protokolünün ikincisi imzalandı. Öğrencilerin son dönemlerini iş yerinde uygulamalı eğitim alarak tamamlamasının ardından iş hayatına daha hızlı ve alanında uzman başlamasını sağlayan iş yeri eğitimleriyle ilgili protokolün imza töreni ve geçtiğimiz yıl projeye destek veren firmalara teşekkür belgesi töreni ITSO'da gerçekleştirildi. Törene ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş ile öğretim üyeleri ve geçen yıl projeye destek veren firmalar katıldı.

Törende konuşan ITSO Başkanı Başdeğirmen üniversite sanayi işbirliğine ve iş yeri eğitimlerinin önemine değindi. ITSO Başkanı Başdeğirmen, iş yeri eğitimleri çerçevesinde 24 iş yerinde 219 öğrencinin iş yerinde mesleğiyle ilgili uygulamalı eğitim alarak yüzde 50'sinin işe yerleştirilmesini büyük bir başarı olarak gördüklerini söyledi.

ITSO'nun her zaman üniversite sanayi işbirliğini ön planda tuttuğunu belirten Başdeğirmen, şöyle devam etti; “Ispartamız için yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bizi yakından ilgilendiriyor. Biz her zaman üniversite-sanayi işbirliğine önem verdik. Artık bu üniversite ile işbirliğimiz çok farklı olacak. Uygulamalı bir üniversite olması dolayısıyla biz iç içe çalışacağız. İşadamları olarak bizler kalifiye eleman arıyoruz. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Yıllardır bunu söylüyoruz. Bir öğrenci üniversiteden mezun olduktan sonra kendi branşında uzman olmalı. Sadece okulda eğitim yetmiyor. Öğrencilerimiz son yıllarında uygulamalı eğitim alacaktır, uygulama çok önemli işverenlerle ortak, iş yerinde alanlarıyla ilgili uygulamalı eğitim alınacak. Yeni üniversitemizin eğitim sistemi tam böyle olacak. Eğitim sistemi branşından mezun olduktan sonra sanayicimizin, işletmecilerimizin tecrübeleri elemanlar bulmasını, mezun olan öğrencilerimizin daha iyi bir iş bulmasını sağlayacaktır. İş yeri eğitimi çok önemli ve yıllardır bizim yapılması gerekiyor diye üzerinde durduğumuz bir konu.”

“Bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”

Başdeğirmen konuşmasının devamında, “İşte, şuan imzalayacağımız ve geçen yıl imzaladığımız protokolle bunu gerçekleştirdik. Geçen yıl Teknoloji Fakültemizle işyeri eğitimleriyle ilgili bir protokol imzaladık ve 219 öğrencimiz son dönemini iş yerinde uygulamalı eğitim alarak geçirdi. Bunu öğrencilere zorunlu hale getirdik. 32 şehir içinde uygulanan bu proje ile biz Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerin önüne geçtik ve protokol imzalamadan önce 5 işyeri ile yapılan eğitimler şuan 24 iş yerinde yapılıyor. Mezun olan öğrencilerimizin de yüzde 50 si bu işyeri eğitimlerinde aldığı tecrübe ile kendi branşlarında işe yerleştirildiler. Bundan sonra daha fazla işbirliği ve birlikte çalışma yapacağımız ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler, ile Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Serbaş'a ve en önemlisi bu konuda bizlere destek veren firmalarımıza teşekkür ediyorum. Biz, iş adamları olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız. Memleketimize faydalı gençler yetiştiririz inşallah. Bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Dekan Selbaş'tan Başkan Başdeğirmen'e teşekkür

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Teknoloji Fakültesinin en önemli özelliklerinden biri olan ‘İşyeri Eğitimi' modeline değindi. Fakültenin bugüne kadar uygulamış olduğu eğitim modeli hakkında da bilgiler veren Selbaş, mezunların bu projeyle ülke istihdamına sağladığı katkıyı değerlendirdi. Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin 60 günlük yaz stajına ek olarak 8 yarıyıllık mühendislik eğitiminin 1 yarıyılını (7. veya 8. yarıyılında); sektöründe lider, örnek, yönlendirici, Ar-Ge ve eğitim altyapılarını oluşturmuş firmalarda ‘İşyeri Eğitimi' adı altında müfredatı planlanmış bir program ile geçirdiğinden bahsetti. Dekan Selbaş, ITSO Başkanı Başdeğirmen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Diler: “Eğitimi bizden saha desteği siz iş adamlarımızdan”

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler de üniversite ile ITSO ve üyelerinin işbirliğine değindi. Üniversitenin işleyişi hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Diler, iş yeri eğitimlerinin işveren ve öğrenci adına çok verimli bir proje olduğunu belirtti. Prof. Dr. Diler, iş yeri eğitimleriyle ilgili başarı oranın çok yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti; “Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum. Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sanayi ile iç içe konsept oluşturmuş bir üniversite. Üniversitemizin artık ortak akıl moddosu ile hareket edecek. Ortak aklı işleterek eğitim vereceğiz. Üniversitemiz uygulamalı ağırlıklı 3 yıl teorik 1 yıl iş yeri eğitimi. 2 yıllık meslek yüksek okulları için 1 yıl eğitim 1 yıl sahada çalışma. Amaç burada Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden mezun olan tüm öğrencilerin kendilerine özgüvenin artırıp sahada iş bulabilmelerini sağlamaktır. Bundan sonra meslek yüksekler için ara eleman değil aranan eleman noktasına ulaşmamız gerekiyor. İşadamlarımızın desteği ile el birliği ile çalışmalıyız. Eğitimi bizden saha desteği siz iş adamlarımızdan. Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyelerinin tecrübelerinden ve deneyimlerinden yararlanarak aktarmalarını istiyoruz. Masa başı değil sahada eğitim vermek amacımız. Ticaret ve Sanayi Odamızın ve üyelerinin bizlere gereken desteği verdiğini görüyoruz. Buradan İş yeri eğitimleri için bizlere destek veren tüm firmalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra daha fazla birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler ile ITSO Başkanı Başdeğirmen iş yeri eğitimleri protokolüne imza attı. Daha sonra hem iş yeri eğitimlerine hem de ISUBÜ'ye katkı sağlayan firmalar ile ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e üniversite sanayi işbirliğine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür belgesi verildi.