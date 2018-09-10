ISUBÜ'de Rektörlük devir teslim töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan kararla Türkiye'de açılan 20 üniversiteden biri olan ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) bölünmesiyle açılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ) Rektörlük devir teslim töreni düzenlendi.

ISUBÜ'nün açılmasıyla birlikte vekaleten Rektörlük görevine atanan SDÜ Rektörü Prof.Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı, görevini kısa süre önce atanan yeni ISUBÜ Rektörü Prdf.Dr. İbrahim Diler'e devretti.

Düzenlenen Rektörlük devir teslim töreni sonrasında ISUBÜ Rektörü Prof.Dr.İbrahim Diler resmen ve fiilen görevine başlamış oldu.