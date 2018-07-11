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11 Temmuz 2018 17:26

ISUBÜ’ye Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı müjdesi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.

ISUBÜ’ye Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı müjdesi

11 Temmuz 2018 17:26

Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı için alınan senato kararını YÖK’e gönderdiklerini açıkladı.


SDÜ ve ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı’nın açılacağını bildirdi.


Konuyla ilgili senato kararını Yüksek Öğrenim Kurumu’na (YÖK) gönderdiklerini kaydeden Rektör Çarıkçı, “Devletimizin nükleer enerji konusunda ciddi yatırımlara giriştiği bu dönemde, bu alanda doğacak işgücü açığını kapatmak için, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda Nükleer Teknoloji ile ilgili bir program kurma kararı aldık. Arkadaşlarımız bu konuyu 3-4 aydan bu yana çalışıyorlardı. Çalışmalar geçtiğimiz hafta sonuçlandı. YÖK’e bu programın açılmasıyla ilgili senato kararını sunduk. Olumlu karar çıkması halinde yeni öğretim yılında öğrenci alınmasını planlıyoruz. Teknik Bilimler MYO, Teknoloji Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan uzman akademisyenlerimizle bu bölümün öğretim elemanı ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Daha sonraki hedefimiz, Teknoloji Fakültesi bünyesinde 4 yıllık Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü açmak” diye konuştu.




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