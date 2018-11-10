ITSO Başkanı Başdeğirmen görevinden istifa ederek, AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu

“Hayırlısı ise bize nasip olsun” diyen Başdeğirmen parti binasında yaptığı açıklamada, “Bizler, birçok arkadaşımız ile buradan aday adayı oluyoruz ama Cumhurbaşkanımız aramızdan yalnızca birini aday olarak belirleyecek. O açıklanacak aday kim olursa olsun, biz anca beraber-kanca beraber, sonuna kadar bu memleketimizin en iyi yere gelebilmesi için mücadeleye devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah, bu süreç hayırlı olan kim ise ona nasip olsun” dedi.

İş Adamı Şükrü Başdeğirmen başvuruya kalabalık bir toplulukla birlikte gitti.

AK Parti il binasında İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaret ederek resmi belediye başkan aday adaylığı başvurusu yapan Başdeğirmen, kendisinin ITSO'ya başkan adayı olduğunda çok büyük tepki aldığını ve istifa ettiğinde daha çok tepki aldığını kaydetti.

Başdeğirmen: “Açıklanacak aday kim olursa olsun sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz”

Talip olduğu görevin kutsal bir görev olduğuna değinerek konuşmalarını sürdüren Başdeğirmen, “Biz, inşallah bugün aday adaylığımızı açıkladık, bundan sonraki süreç adaylığın açıklanmasına kaldı. Bizler, birçok arkadaşımız ile buradan aday adayı oluyoruz ama Cumhurbaşkanımız aramızdan yalnızca birini aday olarak belirleyecek. O açıklanacak aday kim olursa olsun, biz anca beraber - kanca beraber, sonuna kadar bu memleketimizin en iyi yere gelebilmesi için mücadeleye devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah, bu süreç hayırlı olan kim ise ona nasip olsun” dedi.

“Doğru, dürüst ve en iyi sonuca ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

“Hayırlısı ise bize nasip olsun” diyerek sözlerini sürdüren Başdeğirmen açıklamalarının devamında ise, “Şehrimizin vizyonunu, geleceğini, gelişmesini çok daha farklı ve güzel bir şekilde sizlerin istediği hale getirebilmek için, inşallah bu görev bize tevdi edilirse bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Doğru, dürüst ve en iyi sonuca ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah, Allah, o günleri bize göstersin ve o gün de böyle coşkulu bir şekilde onun açıklamasını yapalım diye dua ediyoruz. Beni böyle yalnız bırakmadığınız için çok duygulandım, çok teşekkür ederim. İnşallah o onurlu vazife bizlere verildiği zaman yeniden burada buluşmak dileğiyle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.