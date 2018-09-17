ITSO Başkanı Başdeğirmen, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Türkiye - Almanya Diyaloğu toplantısına katıldı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun davetlisi olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısına katıldı. Başkan Başdeğirmen, Alman iş adamlarına Isparta ile ilgili bilgiler verme fırsatı buldu.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndeki gerek Milletlerarası Ticaret Odaları Türkiye Milli Komitesi Üyeliği ve Ticaret ve Sanayi Odalar Konsey üyeliği görevleri dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rİfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yurtdışı işbirliği ziyaretlerine devam etti.

Geçtiğimiz hafta TOBB Başkanı Rİfat Hisarcıklıoğlu'nun daveti üzerine ITSO Başkanı Başdeğirmen, Almanya'nın Berlin kentinden düzenlenen Türkiye Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısına katıldı. Başdeğirmen, burada Isparta ile ilgili de bilgiler verme fırsatı buldu. Toplantıda Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve çok sayıda Alman işadamı hazır bulundu.

ITSO Başkanı Başdeğirmen, 3 gün süren toplantının Türk- Alman diyaloğu açısından verimli geçtiğini söyledi.