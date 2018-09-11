ITSO'dan iş adamlarına KGF hizmeti müjdesi

İşletmelerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmet veren Kredi Garanti Fonu (KGF) artık Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) hizmete başladı. ITSO Başkanı Başdeğirmen'in girişimleri sonucunda Kredi Fonu uzman bir personeli ile Isparta ve Burdur'daki işadamlarına hizmet verecek.

Ispartalı ve Burdurlu işadamlarının Kredi Garanti Fonu desteklerinden yararlanmak için daha önceleri Denizli ve Antalya'ya gitmeleri son bulacak. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeleri ve talepleri sonrasında Kredi Garanti Fonu Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na temsilcilik açtı. ITSO Başkanı Başdeğirmen, uzman bir personelin görevlendirildiği Kredi Garanti Fonu Temsilciliğinde Ispartalı ve Burdurlu işadamlarına hizmet vermeye başladığını söyledi. Kredi Garanti Fonu'nun Isparta'ya getirilmesinde önemli destekleri olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden ITSO Başkanı Başdeğirmen, detaylı bilgi ve destekleri öğrenmek için tüm üyelerini ITSO'da bulunan KGF Temsilciliğine beklediğini bildirdi.

ITSO Başkanı Başdeğirmen,KGF'nin kuruluşu ve hizmetleri ile ilgili özetle şu bilgileri verdi: “1991 yılında kurulan Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ana sözleşmesi gereği kar amacı olmayan ve ortaklarına kar dağıtmayan bir Anonim Şirkettir. Kredi Garanti Fonu Sisteminin kurumsallaşması ve büyütülmesi ile başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına olan stratejik desteğinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Kredi Garanti Fonu A.Ş.' nin mevcut sermayesi 318,2 Milyon TL olup 4 Mayıs 2017'de yapılan Genel Kurul ile Kayıtlı sermaye tavanı 500 Milyon TL'ye çıkarılmıştır.”