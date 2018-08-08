Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından “Türkiye’nin En Yaşanabilir İli” ve “Yaşam Kalitesi En Yüksek İl” ilan edilen Isparta, şehir dışında yaşayan insanlar tarafından gıpta ile izleniyor. Isparta Belediyesi tarafından son 9 yılda büyük yatırımların yapıldığı Isparta göç almaya da başladı. Isparta’nın gelişimini basından takip eden İzmirli emekli bir öğretmenin yazdığı mektup Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı duygulandırdı.

Başka illerdeki insanların dikkatini çekiyor

Altyapı çalışmaları tamamen biten, yolları asfaltlarla kaplanan, Türkiye’nin en büyük halı ve kilim müzesine sahip olan, Akdeniz Bölgesinin en büyük fuar merkezini bünyesinde barındıran, Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi’nden bölgenin en büyük otogar ve yaşam merkezine kadar yaşam kalitesini yükseltecek her türlü yatırıma sahip Isparta şehir dışında yaşayan insanların dikkatini çekiyor.

“İlimizin bu kadar gelişmesinde sizin döneminiz çok büyük”

TÜİK’in “Türkiye’nin En Yaşanabilir İli” ve “Yaşam Kalitesi En Yüksek İl” araştırmalarında birinci sıraya yerleşen Isparta göç almaya da başladı.

Ailesi ile birlikte İzmir’de yaşayan emekli öğretmen Sabahat Kılçar’ın mektubu Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı duygulandırdı. Emekli öğretmen Sabahat Kılçar Başkan Günaydın’a yazdığı mektupta, Isparta’nın 81 il içerisinde bir pırlanta haline geldiğini basından gördüğünü belirterek, “İlimizin bu kadar gelişmesinde sizin döneminiz çok büyük” ifadelerini kullandı.

“Makamlar gelip geçicidir, önemli olan gökkubbede hoş bir sada bırakmaktır”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mektubu aldığında çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirterek, “Emekli öğretmenimiz Isparta’yı televizyonlardan takip ediyormuş. İlimizin geldiği noktadan mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Yaptığımız çalışmaların ve yatırımların bu şekilde karşılığını görmek beni çok duygulandırdı. Makamlar gelip geçicidir önemli olan gökkubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.