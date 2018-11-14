Kaçarken üzerine araç sürdükleri polisin açtığı ateş sonucu 1 şüpheli öldü, diğeri tutuklandı

Isparta'da meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında araştırma yapan polis ekipleri tarafından yapılan ‘Dur' ihtarına uymayan ve üzerlerine araç sürdüğü öne sürülen 2 şüpheliden biri açılan ateş sonucu hastanede öldü, diğeri ise olayın ertesi gününde sevk edildiği adli makamlarca ‘Polise mukavemet' ve 5 ayrı hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Olayın ardından 4 polis hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

‘Dur ihtarına uymadılar, polisin üzerine araç sürdüler' iddiası

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, olay dün saat 15.00 sıralarında Isparta Antalya karayolu üzerindeki Sav Kasabası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sav Kavşağı civarında kullandıkları araç ile polisin ‘Dur' ikazına uymayarak, ekibin üzerine araç süren ve ateş edilmesi sonucu yaralanan 18 yaşındaki Niyazi B. ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Niyazi B. yaralı olarak sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olay yerinde ayrıca bir miktar eroin ve 1 tabanca ele geçirdi. Sağ yakalanan şüpheli 5 ayrı hırsızlık ve polise mukavemetten tutuklandı.

Olayın ardından Niyazi B.'nin vurulduğunda yanında olan ve sağ yakalanan arkadaşı 23 yaşındaki Ahmet Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin yaptı incelemelerde, hayatını kaybeden Niyazi B. ve sağ yakalanan Ahmet Ş.'nin Sav kasabasında 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki gözaltı işlemleri sonrasında, 5 ayrı hırsızlık ve polise mukavemet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan polis, ikilinin çalıntı malları satarken kayıtta olan güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı.

Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Öte yandan, şüphelinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Isparta Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.