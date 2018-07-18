Kadın girişimciler Ankara’da

Isparta TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gözde Çağlar, 81 ilin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarıyla birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve daha önce Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Ticaret Bakanı olarak görev alan Ruhsar Pekcan’a ziyarette bulundu. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Çağlar burada, Isparta ile ilgili kısa bilgi vererek Ticaret Bakanı Pekcan’a davette bulundu. Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları daha sonra Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu: “Vakit, hem içeride hem dışarıda, canla - başla çalışma vaktidir”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Genel Kurulumuzu tamamladık. Şimdi vakit Türk özel sektörü için hep birlikte, hem içeride hem de dışarıda, canla başla çalışma vaktidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı’nın TOBB camiasının içerisinden bir ismin olmasından duyduğu memnuniyeti ileten Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımız ilk kabinesini açıkladı. Tarihi önemi bulunan bu kabinede içimizden biri olan Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu 500 üye ile kurduğumuz günlerden, kurulumuzun başkan yardımcısının, yeni dönemin ilk Ticaret Bakanı olduğu günlere geldik. Pekcan’ın Ticaret Bakanı olarak atanması, Kurullarımızın sahip olduğu yüksek itibarın bir göstergesidir. Pekcan’ın bakanlığının, kadınların ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almasına çok önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Pekcan: “Kadın girişimciler olarak daha çok çalışmalıyız”

Kendisini ziyarete gelen Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarına teşekkür ederek Bakan Pekcan ise "Burada benim yol arkadaşlarım, cam tavanı yıkan kadınlarımız var. O cam tavanı yıktıysak, daha çok şeyler değiştirebileceğiz" diye konuştu.

Kadın girişimciliği artmadıkça, ülkelerin verimliliğinin ve refah düzeyinin artmayacağına dikkati çeken Pekcan, toplumsal refah için kadın girişimcilerin en az erkek girişimciler kadar iş hayatında yer alması gerektiğini dile getirdi. Pekcan, bu kapsamda Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirerek, "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin. Türkiye’nin önünü açacak, ihracatı artıracak, yenilikçi, teknoloji odaklı projelere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.