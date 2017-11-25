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25 Kasım 2017 23:39

Kamuya açık konferansa ‘Görmez’ engeli

Isparta’da Hayat ve Sanat Derneği’nin (HASAD) düzenlediği ‘Küresel Ahlak Krizi’ başlıklı toplantıya katılan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Kamuya açık konferansa ‘Görmez’ engeli

25 Kasım 2017 23:39

Dr. Mehmet Görmez, “Basına açık bir toplantı değil bu, görüntülerinizi alın” diyerek gazetecilerin dışarı çıkmasını istedi.


HASAD tarafından düzenlenen ‘Küresel Ahlak Krizi’ başlıklı toplantı, Isparta Ümran Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in konuşmacı olarak katıldığı konferans için vatandaşlar salonu doldurdu.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, açılış konuşmasını ise HASAD Derneği Üyesi Ramazan Tamer Büyükküpcü gerçekleştirdi. HASAD Üyesi Büyükküpcü basına açık konuşmasında, eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’den övgüyle bahsederek kürsüyü kendisine bıraktı.



“Basına açık bir toplantı değil bu, görüntülerinizi alın”


Basın mensuplarına mail yoluyla davetiye gönderilen ve başlangıçtan itibaren hiçbir şekilde basına kapalı olduğu belirtilmeyen kamuya açık konferansta, kürsüye çıkan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, konuşmasına başladığı sırada önündeki mikrofonları gördü. Görmez, konferansın basına kapalı olduğunu belirterek, “Basına açık bir toplantı değil bu, görüntülerinizi alın” diye konuştu. Kürsüdeki mikrofonları alınan basın mensupları daha sonra dışarı alındı.



“Görmezden görüş almadık”


Yaşanan olayın ardından basın mensupları salonu terk ederken, program basına kapalı şekilde devam etti. Dernek yetkililerine yakın kaynaklar, daha sonra ulaştıkları o gazetecilere, günler önce duyurusuna başlanan o konferansın basına açık olup olmadığı konusunda Görmez’den görüş almadıklarını ve sorunun kendilerinden kaynaklı olduğunu ilettiler.



Davet maili


Öte yandan toplantının davet mailinde şu ifadeler yer aldı:


“Görmez, HASAD’ın konuğu olarak Isparta’ya geliyor Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hayat ve Sanat Derneği’nin (HASAD) konuğu olarak Isparta’ya geliyor. Cumartesi günü Umran Kültür Merkezi’nde ‘Küresel Ahlak Krizi’ isimli konferansını sunacak olan Görmez’in programı saat 20.00’de başlayacak.”




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